Gallicano | muore motociclista nello scontro con un’auto

Nel pomeriggio di oggi, 12 aprile 2026, si è verificato un incidente mortale sulla via di Fondovalle, a Gallicano. Un motociclista è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, ma il motociclista è deceduto a causa delle ferite riportate. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero e di indagine.

GALLICANO (LUCCA) – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 12 aprile 2026, sulla via di Fondovalle a Gallicano. Un motociclista di 46 anni, residente a Castiglione di Garfagnana, ha perso la vita nello scontro con un’auto all’altezza del bivio per la località La Barca. Inutili in tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Allertato anche dell’elisoccorso Pegaso. Rimasto illeso ma sotto choc il conducente dell’auto, un uomo residente in zona. Sul posto carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del sinistro da parte delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Gallicano: muore motociclista nello scontro con un’auto Sovicille: muore motociclista nello scontro con un’auto sulla provinciale 99SOVICILLE (SIENA) – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile 2026, sulla strada provinciale 99 a Sovicille (Siena). Firenze: muore motociclista nello scontro con un’auto al passo del GiogoFIRENZE – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, nel comune di Scarperia e San Piero.