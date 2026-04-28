Carlo Pesenti per la svolta al vertice di Italmobiliare

Il gruppo Italmobiliare ha annunciato la nomina di Carlo Pesenti come nuovo presidente e consigliere delegato. La decisione coinvolge una figura di rilievo nel settore, che assumerà un ruolo chiave nella gestione e nelle decisioni strategiche dell’azienda. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento importante alla guida del gruppo.

Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Il gruppo Italmobiliare nomina di Carlo Pesenti a presidente e consigliere delegato, affidandogli un ruolo centrale nella guida strategica della società. Contestualmente, Livio Strazzera assume la carica di vicepresidente, contribuendo al consolidamento dell’assetto di vertice. Nel ruolo di presidente Pesenti succede a Laura Zanetti, al vertice del Cda dal 2017. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Camera di commercio di Napoli, ok al bilancio consuntivo 2025: circa.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Apple, svolta al vertice: Cook lascia, Ternus nuovo CEOL’annuncio Rivoluzione ai vertici di Apple: l’era di Tim Cook alla guida del gruppo si avvia alla conclusione. Leggi anche: Washington Post: Svolta al vertice tra tagli al personale, proteste e dimissioni del CEO Lewis. Nuovo leader nominato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Italmobiliare Spa, statuto modificato e approvato il bilancio: utile netto di 55,4 milioni, dividendo di 1,1 euro per azione; Italmobiliare: assemblea approva bilancio 2025, dividendo di 1,10 euro e adotta sistema monistico; Valsoia chiude un 2025 sostanzialmente stabile - EFA News; Dall'atleta paralimpico alla studentessa di 26 anni: ecco i 32 volti di FdI per Lecco. Italmobiliare, Carlo Pesenti confermato presidente e consigliere delegatoIl nuovo consiglio di amministrazione di Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo ... teleborsa.it Rivoluzione in Italmobiliare: Pesenti guarda anche all’esteroMILANO – Italmobiliare cambia lo statuto e rivoluziona la sua governance per proiettarsi in un’ottica più internazionale e diversificare le sue attività. La holding che fa capo alla famiglia Pesenti ... repubblica.it Carlo De Benedetti è tornato in tv, da Lilli Gruber, e ha attaccato Giorgia Meloni per la seconda volta in quattro mesi. Già sul 'Foglio' il 12 dicembre “Cdb” l’aveva chiamata in causa per la vendita di 'Repubblica'. Di Gianni Dragoni - facebook.com facebook