Monteforte Irpino furto in farmacia | tre denunciati una arrestata

A Monteforte Irpino, i Carabinieri hanno sequestrato della merce proveniente da una farmacia colpita da un furto. Durante le operazioni, è stata arrestata una donna su ordine di carcerazione e sono state denunciate altre tre persone coinvolte nel tentativo di furto. L’intervento si è concluso con il recupero della refurtiva e l’arresto della donna, mentre le altre persone sono state portate in caserma per ulteriori accertamenti.

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Intervento dei Carabinieri a Monteforte Irpino: recuperata refurtiva da una farmacia, una donna arrestata per ordine di carcerazione. Furto aggravato in una farmacia di Monteforte Irpino, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato alla denuncia di tre persone e all’ arresto di una donna, destinataria di un ordine di esecuzione pena. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino La segnalazione e l’intervento delle “Gazzelle”. I fatti risalgono alla serata di ieri, quando una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 ha allertato i militari della Compagnia di Avellino e della Compagnia di Baiano. Alcune pattuglie, le cosiddette “ Gazzelle ”, sono intervenute rapidamente presso una farmacia del paese, dove era stato appena segnalato un furto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Monteforte Irpino, furto in farmacia: tre denunciati, una arrestata ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Monteforte Irpino, l'intervento dei Vigili del Fuoco in seguito a una richiesta di assistenza sanitariaNella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via W. Leggi anche: Montecalvo Irpino, pista bituminata abusiva su area vincolata: tre denunciati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tentato furto nella farmacia di Monteforte Irpino: intervento dei carabinieri; Monteforte - Al via il Maggio degli eventi tra Storia ,Terra e Comunità; Monteforte, i Vigili del Fuoco intervengono nello spostamento di donna obesa allettata; Monteforte Irpino, l'intervento dei Vigili del Fuoco in seguito a una richiesta di assistenza sanitaria. Monteforte Irpino, furto in farmacia: arrestata una donnaI Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà un uomo e due donne (tutti di origini straniere, residenti a Napoli e d ... irpinianews.it Monteforte Irpino, si reca nell'officina e picchia il meccanico: arrestato 31enneAggressione in un'officina a Monteforte Irpino: in manette un 31enne napoletano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei carabinieri, il 31enne si sarebbe recato ... ilmattino.it