Montecalvo Irpino pista bituminata abusiva su area vincolata | tre denunciati

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Forestale a Montecalvo Irpino dopo aver scoperto una pista bituminata abusiva di circa 2.000 metri quadrati. La pista è stata costruita su un’area soggetta a vincolo idrogeologico senza le autorizzazioni necessarie. L’intervento si è concentrato sul terreno interessato dalla costruzione illegale.

Carabinieri del Nucleo Forestale scoprono una pista di 2.000 metri quadrati costruita senza autorizzazioni su terreno con vincolo idrogeologico. I controlli contro i reati ambientali. Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato tre persone ritenute responsabili, in concorso, di violazioni alle normative ambientali e paesaggistiche. La scoperta: una pista asfaltata di 2.000 metri quadrati realizzata senza permessi. Le indagini hanno permesso di accertare che il proprietario di un fondo agricolo, insieme a due imprenditori del posto, aveva realizzato un circuito bituminato di circa 2. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montecalvo Irpino, pista bituminata abusiva su area vincolata: tre denunciati Articoli correlati Montecalvo Irpino, denunciate tre persone per aver realizzato una pista abusivaNello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un uomo del posto, in qualità di proprietario di un fondo... Moschiano: opere abusive in area vincolata, denunciati e sequestro escavatoreMoschiano (AV), due persone denunciate per lavori abusivi in zona a rischio frane e vincolo idrogeologico. Una raccolta di contenuti su Montecalvo Irpino Montecalvo Irpino, pista bituminata su area vincolata: tre denunceNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, ... orticalab.it Montecalvo, pista bituminata abusiva: tre denunciati dai CarabinieriNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, ... irpinianews.it