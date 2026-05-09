Una lunga striscia di gasolio si è riversata sulla strada principale di Montefiascone, bloccando il traffico e creando pericolo per i veicoli in transito. La fuoriuscita si è verificata in una zona centrale, interessando anche le vie di Mosse e altre arterie secondarie, con i mezzi costretti a fermarsi o a deviare. Restano da chiarire le cause e l’identità del conducente coinvolto nell’incidente.

? Domande chiave Chi è il conducente del veicolo che ha lasciato la scia?. Quali strade sono state colpite oltre al centro e a Mosse?. Come hanno fatto le autorità a circoscrivere l'area contaminata?. Perché il gasolio si è esteso su un raggio così ampio?.? In Breve Versamento su via Oreste Borghesi e via Bandita per circa 150 metri.. Intervento tecnico di Asvom Odv, Protezione Civile e operai comunali sul posto.. Tracce di gasolio rilevate anche in via Del Pino e frazione Mosse.. Indagini in corso per identificare il veicolo responsabile del guasto o perdita.. Un veicolo non ancora identificato ha riversato gasolio sulla carreggiata di Montefiascone ieri pomeriggio verso le 18:30, bloccando la circolazione in diversi punti del centro e della frazione Mosse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montefiascone, scia di gasolio blocca il traffico: strade in pericolo

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