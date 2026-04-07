L’Aquila strade a Coppito | il pericolo che blocca l’ospedale

Le strade di Coppito che collegano l’Aquila al presidio sanitario San Salvatore presentano numerosi crateri e avvallamenti, creando condizioni di pericolo per chi le percorre. La situazione si verifica in particolare lungo le arterie principali, rendendo difficile il transito e sollevando preoccupazioni per la sicurezza degli utenti. Questa condizione ostacola anche l’accesso all’ospedale, con possibili conseguenze sul servizio sanitario e sulle emergenze che si verificano nella zona.

Le arterie stradali di Coppito, che collegano l’Aquila al presidio sanitario San Salvatore, sono ridotte a un insieme di crateri e avvallamenti. La negligenza amministrativa trasforma oggi il tragitto verso l’ospedale in un pericolo reale per chiunque guidi in quell’area. Il manto stradale presenta buche profonde e sbreccature diffuse. Questa condizione costringe i conducenti a sterzate brusche e manovre rischiose per evitare danni ai veicoli o incidenti. La gravità della situazione colpisce duramente chi opera in emergenza. I conducenti delle ambulanze devono affrontare un percorso dissestato mentre il tempo è un fattore vitale per i pazienti trasportati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila, strade a Coppito: il pericolo che blocca l’ospedale L’Aquila Capitale Cultura 2026, Tutte le strade chiuse e i divietiChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi. Leggi anche: Assalto a un’azienda orafa: banda in fuga blocca le strade Temi più discussi: Polizia di Stato L'Aquila, controlli su strada ad Avezzano per il contrasto ai reati predatori a al traffico di stupefacenti; I prossimi eventi di L'Aquila Capitale della Cultura 2026; L’Abruzzo nella morsa della neve: strade bloccate e borghi a rischio isolamento; Piantedosi: Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell'Aquila, ferita resta aperta. Strade forestali chiuse ai cittadini ma aperte a cacciatori e tartufari: la protesta della Stazione OrnitologicaL'Aquila. Strade forestali chiuse ai cittadini ma aperte a cacciatori e tartufari, la stazione Ornitologica protesta La Regione ... marsicalive.it L'Aquila:alle 3.32 di 17 anni fa la scossa devastò la cittàUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it IL RICORDODiciassette anni fa la tragedia del terremoto dell'Aquila: una cerimonia senza corteo per ricordare le vittime https://cityne.ws/XDqN6 - facebook.com facebook #Terremoto de' L'Aquila. Il direttore della @iamCARITAS diocesana ricorda i primi istanti dopo la scossa delle 3.32: “non sapevamo cosa fare e abbiamo cominciato a distribuire latte caldo, c’era bisogno di tutto ma in particolare di fraternità”. x.com