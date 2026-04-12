Il palazzo di via Kuliscioff il Comune blocca la Scia e vuole altri 701mila euro I giudici | È troppo tardi

A Milano, il Comune ha deciso di bloccare la richiesta di autorizzazione per un intervento in un palazzo di via Kuliscioff, richiedendo inoltre altri 701 mila euro. I giudici hanno stabilito che è ormai troppo tardi per riprendere le pratiche legate a questa richiesta. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle indagini sull’urbanistica che coinvolgono diverse pratiche edilizie nella città.

Milano – L’onda lunga delle inchieste sull’Urbanistica non ha ancora esaurito i suoi effetti. O meglio, la decisione del Comune nel 2024 di modificare le prassi interpretative adottate fino a quel momento per uniformarsi alle indicazioni fornite dalla Procura conosce una mezza battuta d’arresto. Non tanto nel merito di delibere e disposizioni di servizio, “immuni da censure” per il Tar, quanto nelle tempistiche imposte ai costruttori per allinearsi alle nuove regole. L’ultima sentenza del Tribunale amministrativo, che ha accolto il ricorso della spa Castello Sgr, riguarda il progetto di via Kuliscioff 6, in zona Bisceglie. L’inizio della vicenda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il palazzo di via Kuliscioff, il Comune blocca la Scia e vuole altri 701mila euro. I giudici: “È troppo tardi” Il Grande Fratello Vip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire primaSi può discutere della qualità del prodotto e dei suoi interpreti, ma c'è una regola elementare della tv che sembra essere dimenticata: il pubblico... Leggi anche: Iran, Trump avanti tutta: “Teheran vuole accordo ma è troppo tardi”