Montefiascone allarme per una donna sola | interviene il 118

A Montefiascone, un'operazione di soccorso è stata avviata a Zepponami per una donna rimasta sola in casa. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto. I Vigili del Fuoco sono entrati nell'abitazione forzando l’ingresso, senza l’utilizzo di strumenti specifici. L’intervento è durato alcune ore, mentre i dettagli sulla condizione della donna non sono stati ancora comunicati.

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? Punti chiave Cosa ha spinto i soccorsi a intervenire subito a Zepponami?. Come hanno fatto i Vigili del Fuoco a entrare in casa?. Perché il silenzio della donna ha attivato i protocolli d'emergenza?. Quali rischi evidenzia questo episodio per chi vive isolato?.? In Breve Intervento coordinato tra Vigili del Fuoco di Viterbo e personale del 118.. Soccorsi attivati intorno alle 19 nella frazione di Zepponami sulla Cassia.. L'allarme si è concluso quando la donna ha risposto al campanello.. L'episodio evidenzia la vulnerabilità degli anziani isolati nelle frazioni di Montefiascone.. I soccorsi sono intervenuti ieri sera intorno alle 19 nella frazione di Zepponami a Montefiascone, dove una donna anziana non rispondeva più ai tentativi di contatto all’interno della sua abitazione sulla Cassia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montefiascone, allarme per una donna sola: interviene il 118 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Una donna diventa l'incubo dei vicini, interviene il Questore Leggi anche: Malore di una bambina all’asilo: l’allarme al 118, poi il trasferimento al Meyer Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prende fuoco auto parcheggiata in centro a Montefiascone; Montefiascone – Tentato furto nella notte in via Zepponami; Montefiascone – Auto divorata dalle fiamme nel cuore del centro storico: paura tra i residenti; Letizia Porroni muore a 44 anni: Montefiascone saluta una donna che ha vissuto per gli altri. Montefiascone – Ha un malore durante una riunione e muore davanti a tuttiTragedia durante un’assemblea condominiale MONTEFIASCONE - Dramma nella serata di mercoledì 6 maggio a Montefiascone, dove una donna di circa cinquant’ann ... etrurianews.it Montefiascone – Auto divorata dalle fiamme nel cuore del centro storico: paura tra i residentiSul posto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Nessuna ipotesi esclusa MONTEFIASCONE - Attimi di forte tensione nella serata di ieri a ... etrurianews.it Il #Newlibertybar di #Montefiascone ( #Viterbo) ha trent’anni; il 10 maggio l’ #annullo: vaccarinews.it/news/Fra_caff_… x.com