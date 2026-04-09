Una donna diventa l' incubo dei vicini interviene il Questore

Una donna è finita al centro di due vicende che hanno coinvolto comportamenti di stalking, ricatti psicologici e conflitti tra vicini. Le situazioni sono peggiorate fino a includere minacce di natura estrema. Negli ultimi giorni, il Questore della Provincia di Frosinone ha deciso di intervenire con due provvedimenti di ammonimento, adottando misure di prevenzione per tutelare le persone coinvolte.

Stalking, ricatti psicologici e liti di vicinato degenerate in minacce estreme. Sono i contorni delle due delicate vicende che, nei giorni scorsi, hanno portato il Questore della Provincia di Frosinone, dottor Stanislao Caruso, a emettere due provvedimenti di ammonimento, misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Incubo in crociera per oltre 150 persone, interviene Bassetti: “Cosa è il virus dei croceristi”Quella che doveva essere una vacanza da sogno tra le acque dei Caraibi si è trasformata per molti passeggeri in un’esperienza tutt’altro che... Bucava le gomme alle auto parcheggiate in centro, la polizia blocca una donna: era l'incubo dei residentiSi tratta di una 58enne: è ritenuta responsabile di una serie di danneggiamenti ai danni di diverse macchine in sosta. Argomenti più discussi: Perseguita una donna dopo la fine della frequentazione, anche con profili social fake: per lui scatta l’ammonimento del Questore della provincia di Ancona - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Dopo 9 anni una ragazza diventa adulta: imam espulso dopo le dichiarazioni shock - BresciaToday; Perseguita l’ex compagna usando anche profili fake sui social: il provvedimento del questore; Angela Cannavale è il nuovo Questore: un ritorno gradito in Valle. Il questore ha disposto la chiusura per 30 giorni della discoteca dove si è verificato il grave episodio - facebook.com facebook SIENA, IL QUESTORE ANGELONI DONA L’OLIO DI CAPACI A LOJUDICE x.com