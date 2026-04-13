Malore di una bambina all’asilo | l’allarme al 118 poi il trasferimento al Meyer

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile, una bambina si è sentita male in un asilo di Livorno. Sono stati chiamati i soccorsi e un'ambulanza è intervenuta sul posto. La piccola è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale pediatrico Meyer. La situazione è ancora sotto osservazione, mentre le autorità stanno raccogliendo le prime informazioni sull’accaduto.

Livorno, 13 aprile 2026 – Malore di una bambina in un asilo a Livorno. Accade intorno alle 15 di lunedì 13 aprile. La piccola ha quasi perso i sensi, non rispondendo agli stimoli esterni. Uno stato soporoso che ha subito allarmato il personale. Immediata la telefonata al 118 e contestualmente ai genitori. Nella struttura è arrivato il personale sanitario della Svs Pubblica Assistenza, che ha inviato un’ambulanza. Una volta accertato lo stato soporoso, la bambina è stata trasferita all’ospedale di Livorno. Da qui i medici hanno deciso per un ulteriore trasferimento, con l’elicottero Pegaso, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove adesso si trova.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore di una bambina all’asilo: l’allarme al 118, poi il trasferimento al Meyer Bambina cade all’asilo: grave ferita alla bocca, trasferimento in codice rosso al MeyerCerreto Guidi, 30 gennaio 2026 – La vivacità di chi ha pochi anni di vita e tanta voglia di esplorare il mondo muovendosi nell’ambiente circostante... Bimba ricoverata al Meyer dopo incidente in asilo: trauma alla bocca, soccorsi d’urgenzaUna bambina di tre anni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 30... Argomenti più discussi: Roma, malore dopo una cena con gli amici: muore 15enne; Bambino di due anni colto da malore a Pescasseroli, trasferito in elisoccorso a Pescara; Malore in vacanza, ricoverato bimbo di due anni; 16enne cade in bicicletta a Collecchio: intervengono elisoccorso e ambulanza. Masainas in lutto, muore il vicesindaco Pinna: malore fatale durante una battuta di caccia a Villamassargia #lutto x.com Aveva 59 anni, è stato colto da un malore nella sua abitazione. I funerali nella parrocchia di San Lorenzo - facebook.com facebook