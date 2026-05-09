Montechiarugolo | nasce il presidio Libera Lia Pipitone contro le mafie

A Montechiarugolo è stato istituito un nuovo presidio denominato Libera Lia Pipitone, dedicato alla lotta contro le mafie. La donna a cui è intitolato il presidio era impegnata attivamente nella lotta antimafia e ha perso la vita in circostanze legate alla sua attività. Il presidio rappresenta un punto di riferimento per le iniziative contro la criminalità organizzata e coinvolgerà i giovani del territorio in attività di sensibilizzazione e prevenzione.

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? Punti chiave Chi è la donna che ha dato il nome al presidio?. Come influenzerà questo nuovo impegno la vita dei giovani locali?. Cosa prevede concretamente il Patto di Presidio per il territorio?. Perché la lotta alle mafie si sposta proprio nei piccoli borghi?.? In Breve Inaugurazione prevista mercoledì 14 maggio 2026 presso il Circolo ARCI Verdi di Monticelli Terme.. Alessio Cordaro, Patrizia Mainardi e Andrea Baga interverranno durante la serata di presentazione.. Il presidio commemora Lia Pipitone, uccisa dalla mafia a Palermo nel 1983.. Sottoscrizione del Patto di Presidio per coordinare associazioni e istituzioni nel territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montechiarugolo: nasce il presidio Libera Lia Pipitone contro le mafie ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: A Montechiarugolo il nuovo presidio contro le mafie Il presidio della "società civile" contro le mafieAll'esterno dell'aula bunker è stato organizzato da alcune associazioni, tra cui Libera, ma anche dalla Cgil, un presidio della "società civile"...