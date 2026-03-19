Il presidio della società civile contro le mafie

All'esterno dell'aula bunker, alcune associazioni, tra cui Libera, hanno organizzato un presidio per protestare contro le attività mafiose. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti di organizzazioni non governative che hanno espresso il loro dissenso. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha attirato l'attenzione dei presenti sulla lotta contro le criminalità organizzate.

All'esterno dell'aula bunker è stato organizzato da alcune associazioni, tra cui Libera, ma anche dalla Cgil, un presidio della "società civile" contro le mafie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidio della "società civile" contro le mafie Articoli correlati Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie Il premio Campanello all'ex magistrato Troncone: Irpinia, rischio infiltrazioni criminali Contenuti e approfondimenti su Il presidio della società civile contro... Temi più discussi: Processo Hydra, al via a Milano il 19 marzo: presidio della società civile; Rossi (SIMG): la Medicina Generale primo presidio contro la multicronicità; PADOVA, IL PRESIDIO DEI LAVORATORI IN APPALTO AL BO; Ast e Cdr Rai Toscana Presidio in difesa della storica sede di Firenze il 19 marzo - FNSI. Presidio per il NO al referendum sabato mattina 14 marzo in Largo BarrieraIl Comitato della Società Civile per il NO di Trieste organizza un presidio per sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 13 in Largo Barriera Vecchiaa Trieste. Verranno distribuiti volantini esplicativi, ... triestecafe.it Mattarella: «Costituzione, presidio di diritti»Il capo dello Stato, nella giornata che ricorda l’unità d’Italia, ricorda il patrimonio che ci tiene uniti come comunità e come Paese e che occorre difendere ... famigliacristiana.it Nonostante le attività di prevenzione e il presidio rafforzato delle forze dell'ordine, diversi gli interventi dei vigili del fuoco e tensioni vicino al Civico - facebook.com facebook Unità d’Italia, Mattarella: “Costituzione presidio di diritti, le egemonie turbano equilibri mondo” x.com