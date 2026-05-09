A Montechiarugolo il nuovo presidio contro le mafie

Da parmatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 14 maggio 2026 alle ore 20.30 si terrà l'inaugurazione del Presidio di Libera “Lia Pipitone” a Montechiarugolo, presso il Circolo ARCI “Verdi” di Monticelli Terme. La cerimonia segna l'apertura di una nuova iniziativa dedicata alla lotta contro le mafie e alla diffusione della legalità nella zona.

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Mercoledì 14 maggio 2026, alle ore 20.30, presso il Circolo ARCI “Verdi” di Monticelli Terme, sarà inaugurato ufficialmente il Presidio di Libera “Lia Pipitone” di Montechiarugolo, una nuova realtà impegnata nel contrasto alle mafie e nella promozione della legalità sul territorio.Il presidio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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