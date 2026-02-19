Fossacesia nel progetto Sasi per la digitalizzazione delle reti idriche | 25 interventi per fermare le perdite e stop alle chiusure notturne

Fossacesia partecipa al progetto Sasi per digitalizzare le reti idriche, un’iniziativa che prevede 25 interventi sul territorio. La causa è la necessità di ridurre le perdite e migliorare l’efficienza del sistema. Il progetto mira anche a eliminare le chiusure notturne, garantendo un servizio più affidabile ai cittadini. Nei prossimi mesi, si realizzeranno interventi di mappatura e ingegnerizzazione delle tubature. Il Comune ha già avviato i primi lavori per potenziare la gestione delle risorse idriche locali.

Nella fase preliminare, che ha coinvolto tutti i 16 comuni interessati, sono stati mappati quasi 2.000 chilometri di condotte e installati oltre 450 strumenti per la misurazione di portate e pressioni

“Rete fatiscente, rotture alle condotte e calo della portata alla sorgente del Verde”: la Sasi spiega le ragioni delle chiusure idricheLa Sasi ha comunicato che le recenti chiusure idriche sono dovute a problemi alla rete, tra cui rotture delle condotte e un calo della portata alla sorgente del Verde.

