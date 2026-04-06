Teramo stop all’acqua di notte | piano shock per salvare i serbatoi

A Teramo, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa durante le ore notturne tra lunedì 6 aprile alle 21:30 e martedì 7 aprile alle 6:30. La decisione è stata presa da Ruzzo per consentire il riempimento dei serbatoi in vari centri dell’area teramana. La sospensione temporanea riguarda le utenze che ricevano l’acqua durante le ore notturne. La misura si rende necessaria per garantire la disponibilità di acqua durante le ore diurne.

Ruzzo interrompe l’erogazione idrica notturna tra lunedì 6 aprile, dalle 21:30, e domani 7 aprile, fino alle 6:30, per permettere il riempimento dei serbatoi in diversi centri dell’area teramana. L’operazione di blocco degli impianti avviene per contrastare le difficoltà distributive causate dagli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio. L’obiettivo primario è garantire che l’acqua torni a scorrere correttamente durante le ore del giorno. Mappatura dei centri e degli impianti coinvolti. Il provvedimento tocca diverse aree geografiche, partendo dai comuni di Ancarano e Torano Nuovo, dove l’interruzione segue l’orario stabilito per tutta la notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, stop all’acqua di notte: piano shock per salvare i serbatoi Piccoli Comuni: al via il piano shock per salvare i servizi pubbliciIl Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato un piano di reclutamento centralizzato per potenziare i comuni italiani con meno di 5. 45 milioni per salvare le coste: ecco il piano shock per mare pulitoMare pulito a Palombina e Falconara: al via il maxi-cantiere da 45 milioni contro gli sversamenti Un maxi-cantiere da 45 milioni di euro è finalmente... Argomenti più discussi: Ad aprile 'stop' all'acqua potabile in 22 Comuni per lavori Aca, Attualità Pescara; Pescara e altri 21 Comuni si preparano allo stop dell’acqua; Frana a Silvi, cittadini inascoltati: il silenzio che pesa più della frana - Le nostre domande al sindaco. Veratv GROUP. . - ' , I dorici dopo la sconfitta nel turno prepasquale sono scivolati a 2 punti dalla vetta (insieme al Teramo): comanda l'Ostiamare. Quattro partite a disposizione per riprend facebook