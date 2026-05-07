Monserrato analisi cyber sui cellulari per l’omicidio di Mocci

Nell’ambito delle indagini sull’omicidio avvenuto a Monserrato, sono stati effettuati accertamenti digitali sui telefoni cellulari dei tre sospettati. Gli investigatori stanno esaminando messaggi criptati e altri dati presenti nei dispositivi per cercare eventuali indizi. Inoltre, si stanno analizzando le tracce GPS per verificare le posizioni e i movimenti degli indagati, con l’obiettivo di individuare chi potrebbe aver impugnato l’arma nel corso dei fatti.

? Cosa scoprirai Quali messaggi criptati nascondono i tre indagati nei loro smartphone?. Come potrà il GPS rivelare chi ha impugnato l'arma?. Quando verranno consegnati i risultati delle analisi forensi ai magistrati?. Cosa emergerà dalle copie forensali dei dispositivi sequestrati a Monserrato?.? In Breve Analisi digitale di Daniel Campus e Francesca Mannai programmata per il 12 maggio 2026.. Esami su Gianmarco Tunis previsti il 19 maggio e Filippo Tunis il 22 maggio.. Il magistrato Enrico Lussu ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili sui dispositivi sequestrati.. I tecnici della sezione Cyber di via Nuoro analizzeranno messaggi e posizioni GPS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monserrato, analisi cyber sui cellulari per l’omicidio di Mocci Notizie correlate Trappola mortale a Monserrato: tre indagati per l’omicidio di Mocci? Cosa sapere Tre indagati per l'omicidio di Leonardo Mocci avvenuto a Monserrato il 22 aprile. Ci sono i primi indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato: “Voleva aiutare un amico”Iscritti i primi indagati nel fascicolo sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato.