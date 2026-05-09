Monigo alberi abbattuti | video e indagini per i vandali a Treviso
A Treviso, alcuni alberi in via Contarini sono stati abbattuti, scatenando indagini da parte delle forze dell’ordine. Sono stati diffusi video che mostrano i momenti dell’atto vandalico e sono state avviate verifiche per identificare i responsabili. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le persone coinvolte, ma resta da chiarire come siano riusciti ad agire vicino agli alberi senza essere intercettati.
? Domande chiave Chi sono i responsabili individuati dalle telecamere di via Contarini?. Come hanno fatto i vandali a colpire gli alberi vicino al parco?. Quali prove digitali sta analizzando la Polizia Locale per i colpevoli?. Perché l'abbattimento ha messo in pericolo la sicurezza del quartiere?.? In Breve Il comandante Patrick Antonello coordina l'analisi dei filmati di videosorveglianza in via Contarini.. Interventi tecnici in corso per rimuovere tronchi abbattuti vicino al parco giochi di Monigo.. Il vicesindaco Alessandro Manera monitora il sito insieme alla Polizia Locale di Treviso.. L'azione criminale impatta la sicurezza e il decoro urbano del quartiere Monigo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Alberi abbattuti al Pilastro, il comitato va in Comune: "Vogliono incontrarci a porte chiuse" | VIDEO
Rugby, colpo di scena al Monigo: Treviso abbatte il Leinster allo 0?? Cosa sapere Benetton Treviso batte Leinster 29-26 al Monigo sabato 25 aprile 2026.
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Tre alberi presi di mira dai vandali: Dovranno essere abbattuti; Abbattuti gli alberi segati dal vandalo: avrebbero potuto fare una strage nel parco giochi.
Alberi tagliati dai vandali, l'assessore Manera: «La stupidità non ha confini» VIDEO(Video di Luca Vecellio) L'assessore Alessandro Manera ha espresso il proprio parere in merito a quanto successo a Monigo: alcuni alberi sono stati tagliati ... ilgazzettino.it
Vandalo sega tre alberi vicino a un parco giochi, l'assessore Manera: «Rischiata una strage»MONIGO (TREVISO) - Tre pioppi segati alla base vicino al parco giochi di via Contarini a Monigo: un gesto grave, deliberato e potenzialmente micidiale, vicino a un’area verde dove giocano ... ilgazzettino.it
Quanto accaduto in via Contarini (quartiere di Monigo) è un gesto grave e inaccettabile. Tre alberi sono stati vandalizzati con profondi tagli alla base, presumibilmente effettuati con una motosega, mettendo a rischio la sicurezza delle persone. Un atto contro facebook
Manuel Zuliani "Bellisssimo chiudere così a Monigo" Guarda l'intervista completa su bentv.it #WeAreLions #BenettonRugby x.com