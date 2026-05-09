Monigo alberi abbattuti | video e indagini per i vandali a Treviso

A Treviso, alcuni alberi in via Contarini sono stati abbattuti, scatenando indagini da parte delle forze dell’ordine. Sono stati diffusi video che mostrano i momenti dell’atto vandalico e sono state avviate verifiche per identificare i responsabili. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le persone coinvolte, ma resta da chiarire come siano riusciti ad agire vicino agli alberi senza essere intercettati.

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