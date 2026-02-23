Alberi abbattuti al Pilastro il comitato va in Comune | Vogliono incontrarci a porte chiuse | VIDEO

Il comitato che difende gli alberi al Pilastro denuncia che i lavori per il nuovo Museo dei bambini sono iniziati con l’abbattimento di cinque piante, causando sdegno tra i residenti. La decisione di procedere senza consultare la comunità ha portato a una manifestazione davanti al Comune, dove circa cinquanta persone chiedono un confronto pubblico. La protesta continua mentre i cittadini sperano in un’attenzione maggiore per il verde del quartiere.

Protesta in centro dopo le tensioni al Marco Mitilini. Il comitato incontra il capo di Gabinetto Lo Giudice "Se non ci prendiamo cura del verde nessuno lo farà". Oggi alle 16 circa cinquanta persone si sono radunate davanti a Palazzo d'Accursio per protestare contro l'avvio dei lavori per la costruzione del Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro, partiti all'alba con l'abbattimento di cinque alberi nel parco Mitilini-Moneta-Stefanini. Al presidio, promosso dal comitato Mu.Basta, hanno aderito anche Ecoesistenza, Potere al Popolo e Cambiare Rotta. La giornata era cominciata alle 6 del mattino, con gli attivisti al cantiere di via Pirandello “armati” di fischietti e coperchi di pentole, già circondati da camionette della polizia e una quarantina di agenti della Digos che hanno assistito ai lavori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Alberi instabili e danneggiati, il Comune si attiva: “Saranno abbattuti”Il Comune ha deciso di abbattere alcuni alberi instabili e danneggiati nei quartieri di Madonna Bianca e Piedicastello a causa del rischio per i cittadini.

Tagliati i 4 alberi nel quartiere Pilastro a Bologna, camionette e rabbia residenti: Ora dobbiamo difendere il parcoAlla fine, sotto la sorveglianza delle camionette di Polizia i quattro alberi del parco nel quartiere Pilastro sono stati abbattuti. Ma il comitato di residenti non si ferma: Ora dobbiamo difendere i ... dire.it

Alberi abbattuti al Pilastro per il museo dei bambini, Favia: «L’odore dei soldi del PNRR sta cambiando la città»Giovanni Favia critica il Comune di Bologna per il MUBA e i tagli agli alberi: «L’odore dei soldi del PNRR sta cambiando la città». gazzettadibologna.it

A #Bologna abbattuti 4 #alberi nel quartiere #Pilastro tra la rabbia dei residenti: il progetto è la realizzazione di un #museo, ma il Comitato non si arrende: "Ora difenderemo il parco, no al cemento". x.com

Dieci alberi abbattuti nel cuore della città, in Piazza Carlo Gentile, senza cartelli informativi di cantiere né comunicazioni preventive alla cittadinanza #WWF #PiazzaCarloGentile #Foggia #10Alberi - facebook.com facebook