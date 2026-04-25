Rugby colpo di scena al Monigo | Treviso abbatte il Leinster allo 0

Nel match di sabato 25 aprile 2026 al Monigo, Benetton Treviso ha battuto il Leinster con il punteggio di 29-26. La partita ha visto una rimonta della squadra italiana all'ultimo minuto, che ha portato a un risultato sorprendente. La vittoria ha influenzato la classifica del campionato United Rugby Championship, riportando Treviso in gioco nella competizione. La sfida ha avuto un finale emozionante, con i padroni di casa che sono riusciti a prevalere nel finale.

?? Cosa sapere Benetton Treviso batte Leinster 29-26 al Monigo sabato 25 aprile 2026. La rimonta trevisana all'80esimo minuto impatta la classifica United Rugby Championship. Al Monigo, sabato 25 aprile 2026, la Benetton Treviso ha ribaltato un deficit di quattordici punti battendo il Leinster per 29-26 in una sfida conclusasi allo scadere del tempo regolamentare per il terzultimo turno della United Rugby Championship. Il campo veneto è stato teatro di un'epopea sportiva che ha i padroni di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby, colpo di scena al Monigo: Treviso abbatte il Leinster allo 0 Notizie correlate Colpaccio Benetton Treviso in United Rugby Championship! Battuto il Leinster allo scadereUna rimonta da brividi, costruita con carattere e finalizzata all’ultimo respiro: la Benetton Treviso supera il Leinster 29-26 al Monigo nel... United Rugby Championship: una delusa Benetton ospita il LeinsterTerzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Galles: saltano le trattative per l’acquisto di Cardiff. Come cambia il futuro degli Ospreys?; United Rugby Championship: Zebre, a Edimburgo nuovo ko allo scadere; Colpo di scena in casa Norvegia: Hedegart cambia idea e passa al biathlon accettando la nazionale B; Colpo di scena: il Brescia di Cellino è ancora vivo e potrebbe ripartire dai Dilettanti. United Rugby Championship: Zebre, a Edimburgo nuovo ko allo scadereBeffa amarissima per le Zebre nella 15ª giornata dello United Rugby Championship, sconfitte 31-30 a Edimburgo al termine di una sfida spettacolare e ricca ... oasport.it RUGBY | Al terzo tentativo, l'Italia femminile trova la sua prima vittoria nel Sei Nazioni 2026. Le azzurre, allo Stadio Lanfranchi di Parma, sfornano una grande prestazione contro la Scozia e la battono 41-14 con 7 mete. #ANSA - facebook.com facebook L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby x.com