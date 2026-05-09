Monica la mamma che guida il bus | Ho cambiato strada per amore e per mio figlio

Una donna che lavora come autista di autobus ha raccontato di aver modificato il percorso quotidiano per motivi legati alla famiglia. La sua storia sottolinea come le scelte di vita possano influenzare le abitudini di tutti i giorni, mettendo in luce un impegno personale che va oltre il semplice lavoro. In vista della Festa della Mamma, questa vicenda rappresenta un esempio di dedizione e di decisioni prese per amore e cura dei figli.

C’è un modo diverso di raccontare la Festa della Mamma in arrivo. Non fatto solo di fiori o celebrazioni, ma di storie quotidiane che parlano di scelte, cambiamenti e orgoglio. Storie come quella di Monica, 43 anni, mamma e oggi autista degli autobus di Start Romagna nel bacino di Cesena.La sua è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Buonanotte cara Monica. Dolci sogni. Buon fine settimana. Carpe diem. x.com

Monica Belucci - 1993 reddit