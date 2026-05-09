Monfalcone sequestrati 198 capi non a norma | rischi per i bambini

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monfalcone sono stati sequestrati 198 capi di abbigliamento privi di etichette e non conformi alle norme di sicurezza. I vestiti sono stati trovati in vendita senza indicazioni chiare sulla composizione o sull’origine, sollevando preoccupazioni sui possibili rischi per chi li indossa. La scoperta ha portato alle autorità competenti un intervento immediato per verificare le modalità di distribuzione e i controlli effettuati prima che arrivassero sugli scaffali.

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? Punti chiave Quali rischi reali corrono i bambini indossando quei vestiti sequestrati?. Come hanno fatto quei capi senza etichette a finire sugli scaffali?. Perché la mancanza di tracciabilità può causare gravi allergie cutanee?. Chi deve rispondere delle sanzioni per la vendita di merce pericolosa?.? In Breve 102 capi con etichette irregolari e 96 pezzi totalmente privi di indicazioni.. Sanzioni amministrative totali di 1.500 euro inflitte ai gestori del punto vendita.. Rischi di irritazioni cutanee per bambini causati da coloranti non conformi alle norme UE.. Anna Maria Cisint sottolinea la necessità di contrastare la concorrenza sleale a Monfalcone.🔗 Leggi su Ameve.eu

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