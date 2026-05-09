Monfalcone sequestrati 198 capi non a norma | rischi per i bambini

A Monfalcone sono stati sequestrati 198 capi di abbigliamento privi di etichette e non conformi alle norme di sicurezza. I vestiti sono stati trovati in vendita senza indicazioni chiare sulla composizione o sull’origine, sollevando preoccupazioni sui possibili rischi per chi li indossa. La scoperta ha portato alle autorità competenti un intervento immediato per verificare le modalità di distribuzione e i controlli effettuati prima che arrivassero sugli scaffali.

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