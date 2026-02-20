Sequestrati oltre 45mila prodotti di Carnevale e giocattoli per bambini | rischi per la salute e violazioni normative

La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato più di 45.000 prodotti di Carnevale e giocattoli per bambini, a causa di violazioni delle norme di sicurezza. Durante un controllo, sono stati trovati articoli con etichette incomplete e materiali pericolosi, che potrebbero mettere a rischio la salute dei piccoli. Tra i sequestri ci sono maschere e pupazzi di bassa qualità, spesso realizzati con sostanze tossiche. Le autorità continuano le verifiche per tutelare i consumatori e bloccare la vendita di prodotti non conformi.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto merce non conforme e potenzialmente pericolosa: 19.000 prodotti a rischio soffocamento ritirati dal mercato, imprese segnalate alla Procura e alla Camera di Commercio Tra coriandoli, maschere e pupazzi, non tutti i sorrisi sono sicuri. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sottoposto a sequestro oltre 45.500 articoli di Carnevale e giocattoli, destinati ai bambini, risultati non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e europea. L'operazione si inserisce nel quadro dei controlli economici a tutela del consumatore, volti a garantire la sicurezza sul territorio.