Addio al fotoreporter Riccardo Siano Napoli perde due occhi preziosi sulla città
Il fotoreporter e giornalista napoletano Riccardo Siano è deceduto all’età di 61 anni dopo aver lottato per un lungo periodo contro una malattia. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità locale, che ha potuto apprezzare il suo lavoro nel documentare la città. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e passione per la professione.
È morto il fotoreporter e giornalista napoletano Riccardo Siano, era malato da tempo. Aveva sessantuno anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mondo della fotografia in lutto: addio a Riccardo SianoPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... napolitoday.it