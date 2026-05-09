Addio al fotoreporter Riccardo Siano Napoli perde due occhi preziosi sulla città

Il fotoreporter e giornalista napoletano Riccardo Siano è deceduto all’età di 61 anni dopo aver lottato per un lungo periodo contro una malattia. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità locale, che ha potuto apprezzare il suo lavoro nel documentare la città. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e passione per la professione.

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