Mondiali di calcio 2026 | occhio alle truffe

Mancano pochi mesi ai Mondiali di calcio del 2026, evento che attirerà milioni di appassionati in tutto il mondo. Mentre gli organizzatori preparano le ultime tappe, le forze dell’ordine segnalano un aumento di truffe online legate all’evento. Questi tentativi fraudolenti coinvolgono principalmente offerte di biglietti falsi, siti web contraffatti e messaggi ingannevoli che promettono accessi esclusivi. Le autorità invitano a prestare attenzione e a verificare le fonti prima di condividere informazioni personali o effettuare acquisti.

Milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo si stanno preparando per i Mondiali che si terranno quest’estate, ma anche i criminali informatici stanno approfittando dell’occasione per sfruttare questo crescente interesse. Gli esperti di Kaspersky hanno individuato diverse tipologie di.🔗 Leggi su Today.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

SEM GOLPE: ESSA É NOSSA CIDADE FAVORITA DO MARROCOS

Notizie correlate

E ora occhio alle truffe: "Incontri e consigli pratici"Ormai le truffe sono un problema all’ordine del giorno: tentativi meschini che si aggiornano quotidianamente con tipologie e mezzi differenti per...

Occhio alle truffe, la campagna informativa dei carabinieri per evitare i raggiriGli incontri informativi, che nelle scorse settimane hanno già interessato i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Tredozio, proseguiranno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ripescaggio Italia ai Mondiali, martedì prossimo è la prima data chiave per capire la scelta dell'Iran; Italia ripescata ai Mondiali 2026, Infantino chiude il caso: l'annuncio della Fifa; Tutti gli italiani che andranno ai Mondiali di calcio 2026, anche se l'Italia non si è qualificata; Ipotesi ripescaggio Italia al Mondiale 2026, le rassicurazioni chieste dall'Iran alla Fifa dopo Vancouver.

Mondiali 2026: il calendario delle partite trasmesse gratis dalla RaiSi avvicina la data di inizio dei Mondiali di Calcio FIFA 2026: scopri quali saranno tutte le partite trasmesse gratis dalla Rai. telefonino.net

VIDEO | ‘Dai Dai’ dopo ‘Waka Waka’: Shakira firma anche la sigla dei Mondiali di calcio 2026Lo ha annunciato la stessa artista colombiana attraverso i social dove ha condiviso il reel con tanto di data di uscita ... dire.it

L'inno dei Mondiali di calcio senza l'Italia si intitola "Dai dai". Praticamente manca solo una pernacchia. #ShakiraMundial #Shakira @shakira #mondiali #Calcio #daidai x.com

Quanto pesa un altro mondiale senza Italia reddit