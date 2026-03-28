I carabinieri del Comando Provinciale di Forlì hanno avviato una campagna informativa rivolta alle persone anziane, con l'obiettivo di prevenire le truffe. La comunicazione si concentra sulla diffusione di consigli pratici e sulla sensibilizzazione sui rischi legati ai raggiri. L'iniziativa ha suscitato un buon riscontro tra i cittadini coinvolti.

Gli incontri informativi, che nelle scorse settimane hanno già interessato i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Tredozio, proseguiranno anche nelle prossime settimane in altri centri della provincia Prosegue con partecipazione e interesse la campagna di informazione promossa dai carabinieri del Comando Provinciale di Forlì per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. Nella giornata di ieri, presso la Sala Bernabei del Comune di Modigliana, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno incontrato numerosi cittadini, tra cui anche giovani, illustrando le principali tipologie di truffe, le modalità operative utilizzate dai malintenzionati e fornendo consigli pratici utili a riconoscere e prevenire situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Occhio alle truffe, la campagna informativa dei carabinieri per evitare i raggiri

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