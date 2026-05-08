Le truffe sono diventate una minaccia quotidiana, con tentativi sempre nuovi e diversificati per ingannare le persone, in particolare le fasce più vulnerabili. Si registrano spesso casi di truffe online, telefoniche e di altri tipi che sfruttano le vulnerabilità di chi si trova coinvolto. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a lanciare avvisi per mettere in guardia la popolazione dai rischi più comuni e recenti.

Ormai le truffe sono un problema all’ordine del giorno: tentativi meschini che si aggiornano quotidianamente con tipologie e mezzi differenti per colpire le fasce più deboli della popolazione. Un problema che va affrontato soprattutto con la precauzione e l’informazione. Per questo il Comune di Pisa ha lanciato la quinta edizione della campagna di prevenzione alle truffe agli anziani "Occhio alle truffe" che punta a informare le persone fragili e le loro famiglie dei tanti pericoli che possono renderle, loro malgrado, vittime e dei comportamenti corretti da seguire. Viene infatti promossa la conoscenza dei numeri di telefono - 112 e 050 910811 (centralino della Polizia Municipale) - da chiamare in caso di necessità e per segnalare eventuali comportamenti sospetti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E ora occhio alle truffe: "Incontri e consigli pratici"

Notizie correlate

Ladri in città, occhio alle “sorprese” di Pasqua: i consigli della questuraDue furti al giorno, Terni al ventesimo posto in Italia: gli accorgimenti della polizia per rendere la vita difficile ai ladri Terni ha conquistato...

Occhio alle truffe, la campagna informativa dei carabinieri per evitare i raggiriGli incontri informativi, che nelle scorse settimane hanno già interessato i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Tredozio, proseguiranno...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: E ora occhio alle truffe: Incontri e consigli pratici; 'Occhio alle truffe': torna la campagna per mettere in guardia gli anziani; L’umanità è negli occhi di chi digita. L’IA da Ishiguro a Veltroni; Il calcio sceglie Malagò: Ci offre piene garanzie.

ReAct festival, occhio all’ambienteMusica, incontri, laboratori e quiz oggi alla Casa delle Culture di Ancona: il programma dell’intera giornata ... msn.com

Definito da tempo un calendario di incontri periodici. Il prossimo round è previsto per l’inizio di giugno. In McQueen annunciati 54 esuberi facebook