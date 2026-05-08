Mondiali 2026 NYNJ Stadium | posati 600 rotoli d’erba per il nuovo campo

Nel NYNJ Stadium sono stati posati più di 600 rotoli di erba naturale per il nuovo campo. La sistemazione dell’erba fa parte dei lavori preparatori in vista dei prossimi Mondiali di calcio che si terranno nel 2026. La posa è stata completata nelle ultime settimane, mentre si prosegue con le altre attività di allestimento dello stadio. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori interventi per ultimare le strutture.

(LaPresse) All’interno del NYNJ Stadium sono stati posati oltre 600 rotoli di erba naturale per la realizzazione del nuovo manto erboso in vista dei prossimi Mondiali di calcio. L’impianto, che ospita le gare casalinghe dei New York Giants e dei New York Jets, sarà una delle sedi più importanti del torneo, con otto partite in programma e la finale fissata per il 19 luglio. Le sfide della fase a gironi vedranno protagoniste alcune delle principali nazionali del calcio mondiale, tra cui Brasile, Francia, Germania e Inghilterra, con il calcio d’inizio previsto dal 13 giugno. Grazie alla conclusione anticipata della stagione della NFL a febbraio, le operazioni di installazione del terreno di gioco hanno potuto beneficiare di tempi più lunghi rispetto ai precedenti tornei internazionali, in cui i lavori erano stati completati in pochi giorni.🔗 Leggi su Lapresse.it

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