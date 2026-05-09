L’Italia rimane in attesa di sviluppi sui Mondiali 2026, mentre si fa più concreta la possibilità di un ripescaggio legato alla decisione in corso in Iran. Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci sulla scelta di Teheran, con un’eventuale decisione prevista entro martedì. La squadra azzurra non ha ancora ufficializzato alcun passo, ma la situazione rimane sotto osservazione.

L’Italia continua a osservare da lontano il Mondiale 2026, ma nelle ultime ore è tornata a circolare la suggestione di un possibile ripescaggio azzurro legato alla situazione dell’Iran. Uno scenario che, al momento, resta più teorico che reale. Il punto del Fatto Quotidiano. Mondiali 2026: Italia ripescata? Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, le date decisive per mettere un punto alla questione potrebbero essere il 12 e il 20 maggio. Entro martedì prossimo, infatti, la federazione iraniana dovrà chiarire la propria posizione rispetto alla partecipazione al torneo che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiali 2026, Italia appesa al caso Iran: Teheran deciderà entro martedì

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