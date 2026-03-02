La FIFA deciderà a propria esclusiva discrezione | cosa non prevede il regolamento in caso di rinuncia dell’Iran ai Mondiali

La FIFA ha dichiarato che deciderà autonomamente in caso di rinuncia dell’Iran ai Mondiali. Nel frattempo, l’Iran ha lanciato un attacco contro un Paese qualificato al torneo, in un contesto di escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran che ha coinvolto gran parte del Medio Oriente. La situazione rimane tesa e senza una decisione ufficiale sulla partecipazione iraniana.

Il Paese che ospita la Coppa del Mondo bombarda un Paese che dovrebbe partecipare al torneo. È il risvolto sportivo dell’attacco compiuto da Usa e Israele contro l’Iran, che ha aperto un conflitto oggi esteso a gran parte del Medio Oriente. Come già raccontato dal Fatto Quotidiano, il nuovo scenario geopolitico getta nel caos anche l’organizzazione dei Mondiali 2026, tra Messico, Usa e Canada. Proprio negli Stati Uniti, a Los Angeles e a Seattle, avrebbe dovuto giocare la Nazionale di Teheran, già qualificata e inserita nel Gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. Ma adesso la partecipazione dell’Iran, così come quella di altri Paesi, è un grande punto interrogativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Egitto-Iran, la sfida ai Mondiali 2026 è già un caso. Il Pride, la beffa del sorteggio e le proteste alla Fifa: «Decisione folle»Mancano sei mesi al fischio d’inizio e sui Mondiali di calcio 2026 «congiunti» in Usa, Canada e Messico è già aria di polemica.

Il favoloso mondo della Fifa: si dicono “ottimisti” sull’Iran ai Mondiali negli Stati Uniti, come se niente fosseIl calcio vive su un pianeta a parte, in un'altra galassia, nel quale evidentemente le guerre non esistono.

