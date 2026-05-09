Mondello tra degrado e disordine | Un' immagine che Palermo non merita

Da palermotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondello, rinomata località balneare della costa palermitana, si trova oggi in condizioni di degrado e disordine. La spiaggia, nota per il suo mare cristallino e il borgo marinaro, attrae visitatori da tutto il mondo, ma negli ultimi tempi sono stati segnalati problemi legati alla gestione e al decoro dell’area. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi desidera mantenere intatta l’immagine di questa spiaggia simbolo della città.

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Mondello dovrebbe rappresentare uno dei simboli più belli della costa palermitana: mare cristallino, spiaggia unica e un borgo marinaro capace di attirare visitatori da tutto il mondo. Eppure, oggi, l’immagine che offre è ben diversa da quella che cittadini e turisti si aspetterebbero. Bancarelle.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Oggi a Mondello calma assoluta. Mondello – Palermo #mondellopalermo

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