Guerra soldati italiani colpiti da un missile | erano usciti dal bunker in Kuwait

Nelle ultime ore, nel Golfo Persico, un missile ha colpito una base militare italiana in Kuwait, dove alcuni soldati erano usciti dal bunker. L’attacco ha causato danni e ha portato all’intervento delle forze di sicurezza locali. La situazione nelle vicinanze rimane tesa, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali sviluppi.

La tensione torna a salire nel cuore del Golfo Persico, dove nelle ultime ore un nuovo attacco ha riportato la paura all'interno di una delle basi militari più sensibili dell'area. Ancora una volta le sirene, il sibilo inconfondibile di un missile in arrivo e la corsa disperata verso i rifugi hanno scandito una mattinata che sembrava, almeno per qualche ora, concedere una tregua. La base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, è finita di nuovo nel mirino. Poco dopo le otto di ieri mattina un missile è caduto all'interno del perimetro dell'aeroporto militare kuwaitiano, a poca distanza dal bunker dove da sabato sera si sono rifugiati i militari italiani.