Erbil la base militare italiana nella zona a rischio | dove si trova quanti soldati italiani ci sono e chi è il comandante

A Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan nel nord dell’Iraq, si trova la base militare italiana dove sono schierati alcuni soldati. La struttura è sotto il comando di un ufficiale incaricato di coordinare le attività, mentre il numero di truppe italiane presenti non è stato specificato. La base rappresenta un punto strategico per le operazioni italiane nella zona.

Il contingente italiano è schierato. Chi ha attaccato la base militare italiana a Erbil?La notizia dell'attacco alla base italiana Camp Singara di Erbil è arrivata in maniera inusuale in Italia. Attacchi con droni sulla base italiana di Erbil in Iraq. Non ci sono feriti. L'escalation non si fermaDue velivoli senza pilota hanno colpito nella notte l'installazione militare italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Camp Singara: a Erbil la base italiana che addestra i Peshmerga contro l'Isis. Brigata Julia a braccetto con l'esercito UsaIl contingente di 120 soldati comandati da Stefano Pizzotti, è impegnato in attività di formazione delle forze di polizia irachene e curde. Nel 2023 subì un altro attacco missilistico. Camp Singara, la base militare di Erbil con 120 soldati italiani a rischio. Tajani: «Situazione pericolosa». Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. A confermarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto. "A quanto si apprende, non ci sono feriti tra i militari italiani, né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene" ha affermato. L'Iran attacca due petroliere e una raffineria in Bahrein. Esplosioni a Dubai. Colpita anche la base italiana a Erbil in Iraq.