È stato pubblicato un discorso inedito di Aldo Moro, tenuto a Potenza durante il 48° anniversario della sua morte. Il testo solleva domande sulla capacità della democrazia di ottenere consenso e sulle implicazioni di un messaggio lasciato inedito nel tempo. Le riflessioni si concentrano su come le parole di Moro possano offrire spunti per affrontare le divisioni sociali attuali e favorire un dibattito pubblico più unito.

? Domande chiave Cosa rivelerà il discorso inedito di Moro tenuto a Potenza?. Come può la lezione di Moro contrastare la frammentazione sociale odierna?. Perché il messaggio di Molinari è rivolto proprio alle nuove generazioni?. Chi parteciperà alla presentazione del progetto editoriale della Regione?.? In Breve Progetto editoriale della presidenza regionale per pubblicare il discorso di Potenza del 1976.. Incontro politico di Moro a Potenza nel giugno 1976 contro il sorpasso del PCI.. Presentazione pubblica del volume con testimonianze politiche prevista nei prossimi giorni.. Molinari invita le nuove generazioni a superare la politica del comando verso l'unione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molinari sul 48° di Aldo Moro: ‘La democrazia richiede consenso

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