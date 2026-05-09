A Genova, durante l’adunata degli Alpini, si sono verificati episodi di tensione e scontri tra gli antagonisti e i partecipanti. In un momento di confusione, alcuni antagonisti hanno sottratto la penna nera ai partecipanti, mentre successivamente sono intervenuti per prestare soccorso a un uomo colto da malore. La situazione ha attirato l’attenzione e ha generato discussioni sulla gestione degli eventi pubblici.

Dopo il successo da 20.000 presenze della dj star Charlotte de Witte, a Genova è il momento delle 90.000 presenze degli alpini. Ieri l’alzabandiera ha dato il via alla 97ª adunata ufficiale delle penne nere che durerà fino a domani. Ma tra gaffe, molestie, furti e contestazioni, la manifestazione è iniziata in salita. Soprattutto per il sindaco glamour Silvia Salis che non ha perso l’occasione per inanellare pasticci. Dopo aver elogiato gli alpini dando loro il benvenuto con un bel «care alpine e cari alpini», accogliendoli «con orgoglio e rispetto», ha fatto poi sgomberare dalla polizia locale un accampamento non autorizzato composto da una decina di tende e un bagno chimico in un giardino pubblico, contestando ai responsabili l’occupazione abusiva di suolo pubblico.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Molestie, aggressioni, vite salvate. Genova va nel pallone per gli Alpini

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