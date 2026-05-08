Genova il gioco choc ruba la penna contro gli Alpini E spunta pure la denuncia per molestie

A Genova è iniziato il raduno annuale degli Alpini, con migliaia di Penne nere che si sono riunite nel capoluogo ligure per un fine settimana dedicato alla commemorazione e alla festa. Durante l’evento, è stato segnalato un gioco chiamato “ruba la penna” che ha suscitato critiche, e sono state presentate anche denunce per molestie. La manifestazione prosegue tra momenti di celebrazione e tensioni legate a queste vicende.

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Da oggi a Genova è iniziato il raduno annuale degli Alpini: migliaia di Penne nere si sono ritrovate nel capoluogo ligure per un weekend di commemorazione e di festa. Nei giorni che hanno preceduto l’incontro ci sono state numerose polemiche, soprattutto da parte delle femministe e degli antimilitaristi, che hanno mosso accuse pretestuose ai militari. Oggi è il primo vero giorno di adunata ed è arrivata la prima denuncia per una presunta molestia su un autobus, avanzata da Alice Salvatore, ex consigliere del M5s in Regione Liguria, che ha raccontato la sua verità attraverso un post pubblicato sui social. Ma una denuncia per una presunta aggressione è stata fatta anche da un Alpino che, sempre su un bus, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Genova, il gioco choc “ruba la penna” contro gli Alpini. E spunta pure la denuncia per molestie Notizie correlate “Alpini e militari, molestie seriali”. Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annualeIl prossimo weekend a Genova è atteso l’annuale raduno degli Alpini che, ormai da settimane, genera polemiche in città. A Genova manifesti choc contro gli Alpini. Il centrodestra in difesa delle penne nere, sinistra mutaClima avvelenato a Genova alla vigilia dell’Adunata nazionale degli Alpini, attesa nel weekend con oltre 400mila presenze.