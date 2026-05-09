A Modena, si è tenuta una cerimonia dedicata alla memoria di Aldo Moro e Marco Biagi, con l’obiettivo di ricordare le vittime del terrorismo. Durante l’evento, il sindaco ha fatto riferimento alla connessione tra il ritrovamento di Moro e le celebrazioni europee, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, evidenziando il legame tra le figure di Moro e Biagi.

? Punti chiave Perché il sindaco ha collegato il ritrovamento di Moro alla celebrazione europea?. Come si intrecciano le figure di Aldo Moro e Marco Biagi?. Chi ha partecipato alla cerimonia insieme alle autorità locali di Modena?. Quale messaggio politico ha voluto trasmettere il sindaco contro la violenza?.? In Breve Presenza di autorità come il procuratore Luca Masini e il questore Lucio Pennella.. Partecipazione della rettrice Rita Cucchiara e del senatore Michele Barcaiuolo alla cerimonia.. Preghiera collettiva guidata dal vicario generale dell'Arcidiocesi Monsignor Giuliano Gazzetti.. Riferimento al giurista Marco Biagi assassinato nel 2002 presso la sua Fondazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, memoria viva: omaggio a Moro e Biagi contro il terrorismo

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