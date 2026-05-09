Bari memoria viva | il programma per il 48° di Aldo Moro

A Bari si terranno due momenti della cerimonia in occasione del 48° anniversario di Aldo Moro. La prima si svolgerà in un luogo pubblico, mentre la seconda è prevista in un sito dedicato alla sua memoria. Aldo Moro ha promosso varie riforme legislative in Italia, tra cui leggi che hanno modificato aspetti importanti del sistema politico e istituzionale.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno esattamente i due momenti della cerimonia barese?. Quali riforme legislative fondamentali ha promosso Aldo Moro in Italia?. Perché la lapide su Palazzo di Città include anche la scorta?. Come viene coinvolta l'università nel percorso di memoria cittadina?.? In Breve Ore 10 deposizione corona in piazza Moro, ore 11 in corso Vittorio Emanuele.. Cerimonia coinvolge Federazione Centri Studi Aldo Moro e Università degli studi di Bari.. Lapide su Palazzo di Città ricorda Moro e gli agenti della sua scorta.. Rievocazione legata alle riforme legislative di Moro su magistratura e scuole materne.. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10, il sindaco di Bari Vito Leccese deporrà una corona d’alloro in piazza Moro per commemorare il 48° anniversario della morte di Aldo Moro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, memoria viva: il programma per il 48° di Aldo Moro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate 16 marzo 1978, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via FaniIn via Fani a Roma 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro costato la vita a 5 agenti della scorta. Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa OggiIl 9 maggio 1978 il corpo esanime di Aldo Moro venne rinvenuto nel bagagliaio di una Renault 4. Una raccolta di contenuti A Bari il ricordo di Aldo Moro nell’anniversario dell’omicidio: Ma a essere sconfitto è stato il terrorismoNella Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, giovedì 9 maggio, si è svolta a Bari la cerimonia in ricordo del 46/o anniversario dell'omicidio di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate ... bari.repubblica.it Aldo Moro, il ricordo della Città di Bari a 47 anni dal suo assassinio nel giornoBARI - In occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, Bari ha ricordato Aldo Moro a 47 anni dalla sua esecuzione da parte delle Brigate rosse, dopo 55 giorni di prigionia. La ... lagazzettadelmezzogiorno.it