Brescia noir | tour nella cronaca nera e storia inquietante della città

Brescia è nota per le sue piazze eleganti e le chiese affrescate, ma la sua storia è attraversata anche da vicende di cronaca nera e leggende inquietanti. La città ha visto condanne pubbliche e eventi che hanno segnato il suo passato, creando un patrimonio di testimonianze che si intrecciano con le sue architetture e tradizioni. Un tour tra le strade di Brescia rivela un volto nascosto, fatto di storie spesso ignorate o dimenticate.