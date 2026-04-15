Bologna Noire | un tour nella cronaca nera del passato
Bologna Noire propone un viaggio tra gli eventi più inquietanti e controverse del passato della città. Si attraversano episodi di violenza dei prelati durante il periodo pontificio, storie di eretici condannati, e si visitano i luoghi delle esecuzioni pubbliche. Il tour include anche riferimenti alle tradizioni carnevalesche, alle origini bolognesi del personaggio di Frankenstein e alle leggende della diavolessa dell’Ospedale. Un percorso che raccoglie testimonianze di un passato oscuro e affascinante.
Un tour nella cronaca nera del passato del capoluogo emiliano tra eretici perfidissimi, violenze dei prelati nella Bologna pontificia, Romeo e Giulietta alla bolognese, i luoghi delle esecuzioni pubbliche, notomie di carnevale, le "origini" bolognesi di Frankenstein, la diavolessa dell'Ospedale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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EAV, cronaca di un fallimento annunciato: tra spettri del passato e macerie del presenteTempo di lettura: 3 minutiL’ombra del 2012, l’anno segnato dal fallimento di EAV Bus, torna a proiettarsi sul trasporto pubblico locale campano.