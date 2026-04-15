Bologna Noire | un tour nella cronaca nera del passato

Bologna Noire propone un viaggio tra gli eventi più inquietanti e controverse del passato della città. Si attraversano episodi di violenza dei prelati durante il periodo pontificio, storie di eretici condannati, e si visitano i luoghi delle esecuzioni pubbliche. Il tour include anche riferimenti alle tradizioni carnevalesche, alle origini bolognesi del personaggio di Frankenstein e alle leggende della diavolessa dell’Ospedale. Un percorso che raccoglie testimonianze di un passato oscuro e affascinante.