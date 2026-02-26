Isola del Liri spaccio di cocaina al bar scatta il Daspo Willy per un 38enne

Niente bar né locali notturni per i prossimi due anni. È questa la misura imposta a un 38enne di Isola del Liri, destinatario di un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.), noto alle cronache come "Daspo Willy". La notifica è stata eseguita nei giorni scorsi dai militari della locale Stazione Carabinieri. La misura di prevenzione, emessa dal Questore di Frosinone su proposta dell'Arma, trae origine dai fatti risalenti allo scorso 20 gennaio 2026. In quell'occasione, durante un controllo all'interno di un bar del centro, l'uomo era stato trovato in possesso di cocaina e di un'ingente somma di denaro contante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

