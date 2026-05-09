È stata inaugurata una nuova iniziativa presso il reparto di Oncologia dell’ospedale Apuane di Massa, dedicata alle modelle in trattamento. La proposta prevede momenti di cura estetica per migliorare il benessere psicofisico dei pazienti, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di supporto attraverso la bellezza. Questa prima sessione rappresenta un tentativo di integrare pratiche di cura tradizionali con attività che favoriscono l’aspetto emotivo e psicologico.

Un gesto semplice, che aiuta il benessere psicofisico di chi vive il reparto. Primo appuntamento con la bellezza nella struttura di Oncologia all’ospedale Apuane di Massa. L’associazione “Una mano per l’oncologia” si è fatta tramite con Alessio Ceccarelli, make-up artist, permettendo l’avvio di questo nuovo momento di benessere all’interno della sala d’attesa del DH oncologico dell’ospedale. Benessere e relax, infatti, sono infatti legati a piccoli gesti quotidiani di piacere, che fanno parte della cura e possono aiutare le pazienti a sentirsi bene con se stesse. Le pazienti-modelle, sotto le mani esperte di Alessio, che volontariamente e gratuitamente ha donato il suo tempo e la sua arte, hanno potuto valorizzare la propria bellezza, grazie a un trucco accurato e soprattutto piacevole.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Modelle in Oncologia al Noa. Prendersi cura con la bellezza: "La guarigione passa anche da qui"

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