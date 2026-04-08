In un ospedale della provincia, si rafforza il progetto di clownterapia, con un accordo tra la struttura e due associazioni di volontariato. La collaborazione coinvolge il gruppo “Coccinelle” della Croce Verde di Chianciano Terme e il gruppo Vip Trasimeno, che contribuiranno a portare sorrisi e momenti di leggerezza ai pazienti. La firma della convenzione è avvenuta questa mattina, segnando un passo importante nel percorso di integrazione tra assistenza e attività ricreative.

Siena, 8 aprile 2026 – Cresce la clownterapia all’ospedale di Nottola. Siglata stamani la convenzione tra l’ospedale di Nottola e due importanti realtà del volontariato: il gruppo “Coccinelle” della Croce Verde di Chianciano Terme e il gruppo Vip Trasimeno. Le “Coccinelle”, da tempo impegnate nei reparti di pediatria e hospice dell’ospedale, rappresentano un punto di riferimento consolidato per l’assistenza umana e relazionale ai pazienti. A loro si affianca ora l’energia e l’entusiasmo dei volontari di Trasi Vip, ampliando così un servizio di grande valore per il presidio. Clownterapia a Nottola I clown in corsia La presenza dei clown... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I clown in ospedale, quando la cura passa anche da sorrisi, gioco e relazione

A Perugia il Convegno SFI “Forme della cura e della relazione”, Marianelli: «La cura è la forma adulta della relazione»Giovedì 19 marzo 2026 si è aperto a Perugia il Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana, dedicato al tema “Forme della cura e della...

“0-99. Design per gioco”: a Palazzo Arese Borromeo la mostra che racconta il gioco da tavolo come cultura, design e relazioneIn occasione della Milano Design Week 2026, dal 10 aprile al 10 maggio, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB) apre le sue sale a 0-99.

Comedy Born on the Battlefield: Sean Porter on Stand-Up, Healing & Mental Health | Ep. 17

Temi più discussi: All’Ospedale Paolo Colombo di Velletri arrivano i Clown Dottori; Sorrisi in corsia: i clown dottori dell’associazione Cuore a Cuore arrivano all’ospedale di Velletri.; Clownterapia nell’ospedale di Crotone, aperto conto bancario per le donazioni; PASQUA IN CORSIA ALL'AOU SENESE: UOVA, CLOWN E COMFORT DOG PER I BAMBINI.

I clown in ospedale, quando la cura passa anche da sorrisi, gioco e relazioneLa presenza dei clown dottori costituisce infatti un supporto fondamentale per i piccoli degenti e per tutti i pazienti fragili, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e sereno, in cui la ... lanazione.it

Clown in corsia all'ospedale di Città di Castello: sorrisi e giochi per i pazienti di PediatriaI volontari della Croce Bianca portano doni e leggerezza ai bambini ricoverati in ospedale. Gli organizzatori: Vogliamo rubare una risata oltre la paura ... corrieredellumbria.it

… Se il clown s’annoia, stoppa la guerra e si occupa d’altro, che so, il nuovo pavimento della sala da ballo. Nel contempo, i servi al comando delle province sono intenti a dare un nome all’altalena dei prezzi: quando vanno su è colpa della guerra, quando van - facebook.com facebook