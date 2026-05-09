Il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Lazio, sottolineando che la squadra si considera campione in carica. Ha inoltre aggiunto che per affrontare la sfida con i biancocelesti è necessario mantenere serietà e rispetto. Le sue parole sono state pronunciate in diretta durante un’intervista a DAZN, poco prima dell’inizio della partita.

di Alberto Petrosilli Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara odierna contro la Lazio: le dichiarazioni. Le parole di Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Inter riflettono la mentalità ferrea che ha portato i nerazzurri a conquistare il 21° scudetto. Il centrocampista armeno non accetta cali di tensione, specialmente in vista del doppio confronto ravvicinato con i biancocelesti. PAROLE – « Siamo qui per fare una bella partita e vincere, non significa niente che abbiamo vinto il campionato. Con la Lazio ci rigiocheremo tra quattro giorni in finale. Dobbiamo essere seri, portare rispetto all’avversario e fare le cose per bene.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan a DAZN: «Siamo campioni, ma con la Lazio servono serietà e rispetto»

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