Mkhitaryan a DAZN | Siamo campioni ma con la Lazio servono serietà e rispetto
Il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Lazio, sottolineando che la squadra si considera campione in carica. Ha inoltre aggiunto che per affrontare la sfida con i biancocelesti è necessario mantenere serietà e rispetto. Le sue parole sono state pronunciate in diretta durante un’intervista a DAZN, poco prima dell’inizio della partita.
di Alberto Petrosilli Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara odierna contro la Lazio: le dichiarazioni. Le parole di Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Inter riflettono la mentalità ferrea che ha portato i nerazzurri a conquistare il 21° scudetto. Il centrocampista armeno non accetta cali di tensione, specialmente in vista del doppio confronto ravvicinato con i biancocelesti. PAROLE – « Siamo qui per fare una bella partita e vincere, non significa niente che abbiamo vinto il campionato. Con la Lazio ci rigiocheremo tra quattro giorni in finale. Dobbiamo essere seri, portare rispetto all’avversario e fare le cose per bene.🔗 Leggi su Internews24.com
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