Mkhitaryan a DAZN | Nessuno mi ha detto che avevano previsto il mio gol Bastoni? Siamo una famiglia

Mkhitaryan ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sostenendo di non aver ricevuto alcuna indicazione sulla possibilità di segnare. La sua frase si è concentrata sull’attribuzione del gol, sottolineando che nessuno gli aveva anticipato questa opportunità. Inoltre, ha parlato del rapporto con Bastoni, definendolo parte di una squadra unita. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui momenti chiave del match, evidenziando il clima tra i giocatori.

di Stefano Cori Mkhitaryan nel post partita di Lecce Inter, gara valida per la 26esima giornata di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Al termine di Lecce-Inter, match andato in scena alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mare, ai microfoni di DAZN è intervenuto. Queste le sue parole: LA PANCHINA AVEVA PREVISTO IL GOL – «Nessuno mi ha detto che avevano previsto il mio gol, in teoria era la zona di Bastoni ma non riusciva ad entrare in area quindi sono andato io ed è andata bene». DIMARCO MVP – «Dimarco deve comprare una nuova casa per tutti i premi». BASTONI – «Dobbiamo essere insieme, siamo una squadra, una famiglia, sostenerci nel bene e nel male». 🔗 Leggi su Internews24.com

