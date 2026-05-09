A Mirandola, sono state raccolte 610 firme che chiedono di tutelare il verde pubblico, spingendo il Comune a impegnarsi in un dibattito sul nuovo Piano Urbanistico. La proposta dei cittadini mira a influenzare le decisioni riguardanti le aree verdi e le strategie per contrastare l’aumento delle temperature nelle zone urbane. La discussione si concentrerà su eventuali misure concrete per ridurre l’effetto isola di calore.

? Punti chiave Come influenzeranno queste 610 firme le decisioni del nuovo Piano Urbanistico?. Quali misure concrete chiederanno i cittadini per contrastare l'isola di calore?. Chi dovrà garantire la sostituzione degli alberi storici rimossi dai cantieri?. Come cambierà la gestione del verde nelle frazioni dopo la petizione?.? In Breve 610 firme depositate presso l'Ufficio Protocollo comunale a partire dal 5 maggio.. Associazioni coinvolte includono Mirandola Verde, Foreste per Sempre e L'Isola del Vagabondo.. Richiesta di inserimento istanze nel nuovo Piano Urbanistico Generale per salvaguardare il verde.. Obiettivo sostituzione alberi rimossi e incentivi per la piantumazione nelle proprietà private.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirandola: 610 firme per il verde obbligano il Comune al dibattito

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