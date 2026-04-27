Assistenti civici il Comune di Mirandola annuncia un nuovo ingresso

Il Comune di Mirandola ha comunicato l'ingresso di un nuovo membro nel gruppo degli Assistenti Civici. La nomina riguarda Ivano Golinelli, che si aggiunge agli altri volontari impegnati nel supporto alle attività del territorio. La comunicazione è stata diffusa dall'amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici o le tempistiche di svolgimento delle attività.

L'amministrazione Comunale di Mirandola annuncia l'ingresso di Ivano Golinelli nel gruppo degli Assistenti Civici del territorio."Ivano - spiega il Comune - va ad affiancare Walter Mazzoli e Renzo Borghi, figure storiche e di riferimento per la comunità mirandolese, impegnati da decenni nella.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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