In Italia, sempre più giovani trascorrono molte ore davanti allo schermo, vivendo una realtà dominata dai social media e dai videogiochi. Questa situazione non riguarda più solo l’uso occasionale di internet, ma si configura come una dipendenza digitale che coinvolge un numero crescente di ragazzi. Molti di loro sono costantemente connessi a piattaforme come TikTok, Instagram e Twitch, spesso senza rendersene conto. La questione si intreccia con i cambiamenti nel modo di vivere e di comunicare delle nuove generazioni.

Non sono dipendenti dalle droghe intese in senso classico, ma vivono costantemente "strafatti" di TikTok, Instagram e Twitch. A sei anni reagiscono con morsi e calci se gli si toglie il tablet; a quattordici si chiudono in un isolamento che profuma di rinuncia. In Italia, la dipendenza digitale non è più un timore per il futuro: è una patologia presente che sta riscrivendo i connotati della salute mentale giovani. 1. I numeri del baratro: oltre la soglia del milione I dati del 2026, figli degli studi promossi dal Dipartimento Politiche Antidroga e dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS (condotti dall’Irccs Stella Maris e la Ausl di Bologna), disegnano un quadro spaventoso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mio figlio è uno estraneo dietro lo schermo: silenzi blu, urla e il dramma del milione di giovani 'strafatti' di rete

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