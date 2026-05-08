A Genova, nel quartiere di Sampierdarena, si è verificato un episodio questa sera intorno alle 21 in via Campasso. Una donna ha riferito di essere stata seguita e di aver subito il furto del proprio bambino da parte di un uomo. Le urla della madre sono state uditi dai vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i rappresentanti delle forze di polizia per le verifiche del caso.

Un episodio di cronaca si è verificato a Genova, nel quartiere di Sampierdarena, in via Campasso, intorno alle 21.30 di ieri sera. Secondo quanto ricostruito, una donna stava rientrando nella propria abitazione con i figli quando si è accorta di essere seguita da un uomo. La madre avrebbe cercato di entrare rapidamente nel palazzo, ma l’individuo sarebbe riuscito a oltrepassare il portone prima della chiusura, raggiungendola all’interno dell’androne. La dinamica nell’androne condominiale. Una volta dentro l’edificio, l’uomo—identificato come un trentenne di nazionalità egiziana —avrebbe tentato di sottrarre il bambino. Stando alle informazioni riportate dalle autorità, l’aggressore avrebbe afferrato il neonato per il collo nel tentativo di portarlo via alla madre.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’ha seguita, poi le ha strappato il figlio”. Dramma in Italia, urla strazianti della mamma del neonato

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