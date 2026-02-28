Oggi Viktoryia Ramanenka è stata ospite a Verissimo su Canale 5, dove ha parlato di suo figlio, Leonardo Calcina, morto a causa di episodi di bullismo. La donna ha raccontato come il caso sia stato riaperto, portando nuovamente all’attenzione pubblica la tragedia. La sua testimonianza si è concentrata sulla perdita del figlio e sui silenzi che hanno accompagnato la vicenda.

Ancona, 28 febbraio 2026 – Oggi, nel salotto di Verissimo su Canale 5, Viktoryia Ramanenka ha riportato all'attenzione di tutta Italia la drammatica vicenda di suo figlio, Leonardo Calcina. Il 15enne di Senigallia si è tolto la vita nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2024, utilizzando la pistola d'ordinanza del padre. Un gesto estremo, arrivato al culmine di un incubo intollerabile fatto di vessazioni, insulti e pesanti prese in giro subite a scuola da parte di un gruppo di coetanei. “Non è riuscito a dirmi tutto quello che subiva perché si vergognava” La mamma di Leo, Viktoryia è forte e determinata, crede nella giustizia e non ha intenzione di mollare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mio figlio ucciso dal bullismo e dai silenzi": la mamma di Leonardo a Verissimo dopo la riapertura del caso

Carlomagno scrive al figlio dal carcere: «Ho ucciso la mamma, perdonami». Il sindaco tutore del bambinoIl silenzio in una casa che non è più la sua, il peso di una verità brutale, e il ritorno tra i banchi di scuola.

"Mio figlio mi ha denunciata. Non mi sento più mamma": lo sfogo di Corinne Clery a VerissimoCorinne Clery torna a Verissimo e lo fa con la lucidità di chi ha deciso di non nascondersi più: "Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione",...

