Minorenne violenta una ragazza a Milano mentre il fratello minaccia e trattiene gli amici | arrestati

A Milano, un minorenne è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza. Durante l’evento, il fratello del giovane è stato coinvolto, poiché avrebbe minacciato e trattenuto alcuni amici della vittima che tentavano di intervenire. La polizia ha eseguito le misure restrittive nei confronti dei due giovani. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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Una ragazza è stata vittima di una violenza sessuale da parte di un minorenne a Milano. Il fratello del 17enne è accusato invece di aver minacciato e trattenuto gli amici, che invece stavano cercando di salvarla.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Incontro online, poi gli abusi. Violenta una ragazza conosciuta in chat Milano, rapina violenta in tram: arrestati tre marocchiniNottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenza su una ragazza minorenne in stazione a Treviglio: arrestato un 22enne; Nessuna violenza di gruppo: La ragazza non è credibile. E con due drink non era ubriaca; Stupro dopo la discoteca: pene ridotte in appello per i due pallanuotisti; Coppia di fratelli aggredisce gruppo di amici, uno dei due abusa di una ragazza: arrestati. Milano, prima la violenza sessuale poi la rapina: arrestati due fratelli. Il minorenne abusa di una ragazza, l’altro (ora in carcere) minaccia e tiene lontani gli amiciUn urlo disperato, lanciato da un angolo appartato vicino a Largo La Foppa, rivolto all’amico che era con lei: «Mi vuole stuprare». L'aggressione l'8 aprile all'alba: bloccati dopo le indagini ... milano.corriere.it Ragazza stuprata in un androne, processo ai due fratelli di RancitelliIl primo punto è atteso per lunedì, quando al tribunale dei minori dell’Aquila è attesa la sentenza per il ragazzino di Rancitelli accusato assieme al fratello di ... ilmessaggero.it Milano, prima la violenza sessuale poi la rapina: arrestati due fratelli. Il minorenne abusa di una ragazza, l’altro minaccia e tiene lontani gli amici x.com